Galles: sciopero ambulanze sospeso dopo un’offerta salariale dal governo

- Gli operatori delle ambulanze del Galles hanno sospeso lo sciopero previsto per lunedì 6 febbraio dopo un'offerta di aumento salariale presentata dal governo locale. Lo ha reso noto l'emittente televisiva "Sky News". Il sindacato Gmb ha affermato che ai suoi membri è stato offerto un aumento non consolidato dell'1,5 per cento e un pagamento una tantum consolidato dell'1,5 per cento per il periodo 2022-2023, oltre al 4,5 per cento già imposto. Il sindacato ha anche affermato che lo sciopero è stato sospeso per consentire ulteriori negoziati con il governo gallese. (Rel)