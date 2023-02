Sardegna: sabato 4 febbraio a Cagliari la conferenza programmatica del Psi sardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “carta d’identità” del Partito Socialista Sardo che vuole affrontare con proposte nuove il tempo delle prossime elezioni regionali per un socialismo umanitario, sensibile al clima, all’agricoltura, ai temi del lavoro e riportare lo sguardo nelle zone interne dell’Isola. Per incentivare occupazione e giustizia sociale, il partito si riunisce, obiettivo principale la costruzione di un programma riformista per contrastare l’immobilismo, la sfiducia nel futuro e il populismo. I punti salienti della visione futura per la Sardegna il PSI li mette nero su bianco alla vigilia della sua conferenza programmatica e organizzativa convocata per il 4 febbraio 2023 alle ore 10 nella sala riunioni dell’Hotel Holiday Inn di Cagliari. L’isola, le tante sfide aperte e quelle che deve ancora da affrontare, come assicurare un futuro ai suoi giovani, l’ambiente, il regionalismo, il lavoro e le crisi nei campi, nell’industria e nei paesi dell’entroterra, l’isola che ha bisogno della forte unità di tutte le forze. Con questo spirito nasce la conferenza programmatica del Partito Socialista, un’occasione per richiamare tutte le forze socialiste, ambientaliste, autonomiste e civiche e metta insieme le grandi competenze presenti in ogni campo per rappresentare un elemento di indubbia forza e novità politica. (segue) (Rsc)