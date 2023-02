Sardegna: sabato 4 febbraio a Cagliari la conferenza programmatica del Psi sardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Scriviamo insieme il programma per affrontare questa fase certamente complessa ma anche ricca di spinte innovative e collaborare con la coalizione che si candiderà alle prossime regionali, per il ruolo e il peso che ha l’Isola nel Paese – fa sapere il segretario regionale Gianfranco Lecca - è questa un’occasione per costruire convergenze in grado di raccogliere la volontà di quanti si battono, per una Sardegna più bella, più giusta, più accogliente, con più diritti. Una regione che sappia affrontare la crisi economica, dei valori sociali e ambientali e ragionare su un nuovo modello produttivo lottando per cambiare profondamente un futuro che sembra segnato dalla recessione, dalla globalizzazione e dalle politiche di austerity che questi tempi c’impongono”. I temi della emergenza ambientale, il sogno di una Sardegna biologica, la scelta dell’autonomia nella sanità, il ruolo valorizzato per gli ospedali periferici, la scelta di sviluppo in agricoltura per un allontanamento dalle mere prospettive assistenzialiste, il tema del lavoro con le politiche di rifinanziamento delle produzioni tipiche locali, le proposte di defiscalizzazione per la nascita d’imprese nella Sardegna dell’interno culla delle radici isolane. (Rsc)