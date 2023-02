Speciale difesa: "Bloomberg", un'offensiva russa su larga scala è imminente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si prepara a lanciare a breve una offensiva su vasta scala contro l'Ucraina, per anticipare l'arrivo nel Paese delle forniture occidentali di carri armati e proiettili d'artiglieria a lungo raggio previsto per la prossima primavera. Lo scrive l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", che cita le valutazioni di "funzionari statunitensi ed europei" anonimi. Secondo le fonti, la situazione sul campo è sostanzialmente uno stallo, ma le forze ucraine stanno subendo una progressiva erosione, e dopo la mobilitazione russa dei mesi scorsi si trovano a fronteggiare una forza di circa 300 mila uomini. Secondo le fonti, la continua fornitura di armamenti occidentali all'Ucraina sta aiutando il Paese a resistere, ma non basta ad allestire un'offensiva che recuperi parte del terreno perduto e scongiuri un attacco russo su vasta scala, che sembra ormai imminente. "Bloomberg" cita anche Andriy Yusov, rappresentante del servizio di intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui il Paese si trova in una situazione "molto difficile" e "alla vigilia di una fase molto attiva" del conflitto". (Was)