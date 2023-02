Speciale difesa: ex funzionario Pentagono a "Nikkei", Tokyo dovrebbe discutere opzione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone dovrebbe rivalutare la propria storica opposizione allo schieramento di armi nucleari statunitensi sul proprio territorio, alla luce degli appelli di Washington alla condivisione degli oneri di sicurezza regionali. Lo ha dichiarato in una intervista al quotidiano "Nikkei" Randall Schriver, assistente segretario alla Difesa Usa per gli affari di sicurezza dell'Indo-Pacifico durante l'amministrazione del presidente Donald Trump. L'ex funzionario del Pentagono ha ricordato un recente rapporto del dipartimento della Difesa Usa, secondo cui la Cina quadruplicherà il suo arsenale nucleare a 1.500 testate entro il 2035, e il test balistico intercontinentale effettuato dalla Corea del Nord lo scorso novembre. "L'ambiente delle minacce e le decisioni di modernizzazione e schieramento aggressivo da parte della Corea del Nord e della Cina ci stanno spingendo ad un punto nel quale sarà necessario discutere queste questioni. Penso che nel contesto di un'alleanza, il tema dovrebbe essere in agenda", ha affermato Schriver, riferendosi al coordinamento nell'ambito della sicurezza tra Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Australia. (segue) (Git)