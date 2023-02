Speciale difesa: Giappone-Usa, simulata fuga di radiazioni da portaerei Uss Ronald Reagan a Yokosuka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base navale di Yokosuka, in Giappone, ha ospitato ieri una esercitazioni congiunta di Stati Uniti e Giappone, che ha simulato la risposta a una fuga di radiazioni dalla portaerei a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan. Lo riferisce il quotidiano "Mainichi", ricordando che quella di ieri è la 15ma edizione di una simulazione di risposta congiunta ai disastri intrapresa per la prima volta nel 2007. All'esercitazione hanno preso parte 186 membri di 12 diverse oraganizzazioni, incluse l'amministrazione municipale di Yokosuka, la Marina militare degli Stati Uniti, il ministero della Difesa giapponese e l'Autorità per la regolamentazione nucleare del Paese. (Git)