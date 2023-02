Speciale difesa: Perego visita base militare italiana a Gibuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, è in visita oggi alla Base militare italiana di supporto (Bmis) di Gibuti. Come riferito dallo stesso Perego su Twitter, la base fornisce assistenza "alle operazioni militari nazionali nel Corno D'Africa, Golfo di Aden, bacino somalo, nell'Oceano Indiano, e al personale italiano in transito sul territorio gibutino o impiegato in Somalia". "L’Italia è orgogliosa di voi", ha aggiunto Perego. (Res)