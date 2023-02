Speciale difesa: ministro Esteri Moldova su neutralità, rafforzare nostre capacità per difenderci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova deve rafforzare le proprie capacità di difesa per proteggere il proprio spazio aereo, il proprio territorio e la vita dei cittadini. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e dell'Integrazione Europea della Moldova, il vicepremier Nico Popescu all'emittente televisiva "Tvr Moldova". "La Moldova deve rafforzare le proprie capacità di difesa per proteggere il proprio spazio aereo, il proprio territorio e la vita dei cittadini. Ciò non può essere garantito dallo status di neutralità fissato dalla Costituzione. Situata al confine con l'Ucraina, Paese attaccato militarmente dalla Federazione Russa, la Moldova ha bisogno del sostegno dei partner occidentali per mantenere la pace nel Paese", ha detto Popescu. "È assolutamente chiaro che poche parole scritte su carta, anche se questa carta è la Costituzione, non sono e non saranno mai sufficienti a garantire la sicurezza del nostro Paese. Ogni Paese, oltre alla Costituzione, ha bisogno anche di capacità militari, polizia, servizi speciali, servizi diplomatici, resilienza energetica, sicurezza informatica, affinché poche parole scritte nella Costituzione diventino realtà", ha detto Popescu. (Rob)