Fvg: assessore Finanze, grazie a regime aiuti Stato rinnovato sostegno a imprese

20 luglio 2021

- "La flessibilità dell'Unione europea sugli aiuti di Stato è una chiave con la quale fronteggiare il periodo di incertezza e instabilità che stiamo attraversando e garantisce il sostegno alla liquidità e l'accesso ai finanziamenti alle imprese, in particolare alle Pmi che affrontano sfide economiche nell'attuale crisi". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, dopo l'approvazione da parte della Giunta della delibera di adozione definitiva del Regime di aiuto notificato dalla Regione e approvato dalla Commissione europea relativo al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, che proroga quello approvato il 22 agosto scorso. "Si tratta di misure che prevedono una maggiore intensità delle contribuzioni che possono essere concesse anche come sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie o prestiti agevolati per compensare i prezzi elevati dell'energia", ha spiegato Zilli. "Con questa delibera l'amministrazione regionale, così come le Camere di commercio e gli Enti locali del territorio regionale possono concedere, entro il 31 dicembre prossimo senza dover esperire singole procedure di notifica, gli aiuti di Stato in settori diversi da quello della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli e forestali", ha aggiunto. Tra gli aiuti concessi, sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie o prestiti agevolati e aiuti per i costi elevati del prezzo del gas e dell'energia elettrica. (Frt)