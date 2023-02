Trasporti: Novelli (M5s), aderito a "Soffri insieme a noi" del comitato pendolari Orte-Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abito nella provincia di Roma e conosco bene i disagi che i pendolari vivono ogni giorno sulla loro pelle ed è per questo che ho aderito convintamente all'appello del Comitato Pendolari Orte-Fiumicino con cui ho avuto un'interlocuzione costante in questi anni. Così Valerio Novelli, Consigliere regionale uscente e candidato alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, che ha aderito all'appello "Soffri insieme a noi" del Comitato Pendolari Orte-Fiumicino e, insieme al vice presidente vicario Damiano Cupelloni, ha percorso la tratta della metropolitana B da Tiburtina a Termini. "La Regione Lazio per quanto di sua competenza deve incentivare la mobilità, soprattutto quella sostenibile, ed essere da stimolo verso l'Amministrazione Capitolina per un efficientamento delle tratte urbane gestite da Atac e Tpl. Questo lavoro deve essere svolto sia per agevolare i tantissimi pendolari romani e della provincia, ma anche in vista dei prossimi appuntamenti dove Roma sarà protagonista a livello mondiale ed avrà un notevole flusso turistico. Fra tutti la Ryder Cup 2023, che si disputerà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, ed il Giubileo del 2025", conclude. (Com)