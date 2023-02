Pd: Schlein (Pd), insulti non mi stupiscono, faccio conti con società misogina e sessista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sono stupidita dagli insulti. Purtroppo, per le donne che fanno politicam c’è sempre da fare i conti con una società misogina e sessista, e faccio un appello al Pd per liberarci da questa misoginia che spesso è interiorizzata”. Lo ha detto la candidata alla segreteria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di Radio Immagina. “Se sarò segretaria – ha proseguito –, non voglio più sentire ‘lì ti ci ho messo io e devi obbedire a me’”. (Rin)