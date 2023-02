Expo 2030: Camilli (Unindustria), a Tor Vergata area più idonea, non è in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Per quanto riguarda il sito di Tor Vergata "la messa in discussione da parte nostra non c'è". Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, nel corso della conferenza stampa dal titolo "Lazio terra d'impresa e di grandi eventi" presso la sede della Fondazione Roma Expo in via dell'Umiltà. "Dobbiamo tener conto del fatto che per quanto riguarda Expo - ha aggiunto - il Bie ci chiede un'area unica per realizzare l'evento con 140 ettari disponibili e da un'indagine effettuata Tor Vergata, anche secondo noi, è l'area più idonea. Non credo che ci siano dubbi che se dovessimo vincere Expo, l'area sarà Tor Vergata". (Rer)