Expo 2030: Camilli (Unindustria), su decoro e trasporti a Roma serve accelerata ma qualche segnale c'è

19 luglio 2021

- Expo 2030 "è una competizione complessa e qualche limite della città lo conosciamo. Sicuramente Roma deve dare un'accelerata". Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, nel corso della conferenza stampa dal titolo "Lazio terra d'impresa e di grandi eventi" presso la sede della Fondazione Roma Expo in via dell'Umiltà. "Qualche piccolo segnale si vede ma c'è la consapevolezza che sui temi del decoro e dei trasporti bisogna intervenire. Sul tema rifiuti, invece - ha aggiunto - l'attività di realizzazione del termovalorizzatore l'abbiamo condivisa ma oggi il tema fondamentale è la raccolta. Roma ha risorse enormi dal punto di vista dell'attrattività. Io credo che abbia tutte le opportunità, il progetto è molto buono. Noi come fondazione - ha concluso -, e associazione datoriale, faremo tutto il possibile per affiancare comitato promotore". (Rer)