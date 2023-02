Cospito: De Fazio (Uilpa), il Paese dimostri unità, a rischio gli apparati istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimiamo solidarietà ai Sottosegretari al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, con delega al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e Andrea Ostellari, con delega al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e ai Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria, per i quali apprendiamo che si è resa necessaria la tutela personale. Una cosa sono il dibattito e anche lo scontro politico, ben altra le minacce o addirittura la violenza”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Le divisioni del Paese, a fronte di attacchi alle libere istituzioni repubblicane e ai presidi di democrazia, indeboliscono e mettono ulteriormente a rischio gli apparati istituzionali. Fra questi, in primis il Corpo di polizia penitenziaria che gestisce tutti i giorni, per 24 ore al giorno, i detenuti al carcere duro del 41-bis, ma anche tutti gli altri nei circa 200 penitenziari italiani. Corpo di polizia penitenziaria, le cui donne e uomini, verosimilmente, saranno anche deputati alla tutela e alla scorta dei Sottosegretari Delmastro delle Vedove e Ostellari”, prosegue il Segretario della Uilpa. Poi concluse: “Pure nell’interesse di quelle donne e di quegli uomini, oggi particolarmente esposti su più fronti, rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche affinché, al di là della sana dialettica e delle rispettive legittime posizioni, facciano fronte comune rispetto a qualsiasi ipotesi di violenza e di minaccia alle istituzioni”. (Com)