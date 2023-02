Lazio 2023: Camilli (Unindustria), nessun incontro previsto con Bianchi ma disponibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi "nessun incontro è previsto per il momento". Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, nel corso della conferenza stampa dal titolo "Lazio terra d'impresa e di grandi eventi" presso la sede della Fondazione Roma Expo in via dell'Umiltà. "Non abbiamo ricevuto richieste di incontro da Bianchi, ma da parte nostra c'è tutta la disponibilità a momenti di ascolto", ha detto Camilli. "Abbiamo ottenuto la disponibilità da parte dei candidati con cui ci siamo incontrati nei confronti dei temi che abbiamo avanzato - ha aggiunto -. Con D'Amato e Rocca c'è stato uno scambio di opinioni e non una presentazione del programma elettorale dei candidati, hanno ascoltato molto. Su alcuni temi sono stati entrambi prudenti e non si sono lanciati in promesse difficili da mantenere. Chiunque vinca - ha concluso -, quello che ci auguriamo è che sui temi della crescita, delle imprese e dello sviluppo economico si agisca in modo scevro dall'approccio ideologico". (Rer)