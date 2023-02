Municipio Roma I: Meleo-Festa (M5s), Porta Maggiore nel degrado, residenti in protesta da mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piazza di Porta Maggiore è "nel degrado quotidiano. Da mesi riceviamo legittime proteste dei residenti di piazza di Porta Maggiore che assistono quotidianamente allo smercio illegale di abiti e oggetti vari, presi dai cassonetti e messi in vendita accanto alla fermata del tram". Lo dichiarano in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea capitolina, e Federica Festa, consigliera M5s al Municipio Roma I. "Inutili le segnalazioni alle forze dell'ordine, i cui interventi su chiamata non sono purtroppo una soluzione definitiva: dopo mezz'ora ritorna tutto come prima - aggiungono Meleo e Festa -. A fine giornata, poi, gli stracci invenduti vengono gettati nel sito dell'acquedotto romano, di cui la Sovrintendenza aveva promesso, durante un sopralluogo con i residenti, la riqualificazione a breve. A questa situazione di illegalità si aggiunge quindi la mortificazione di un'area archeologica potenzialmente attrattiva, ma abbandonata a se stessa". (Com)