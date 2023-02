Lazio 2023: Della Rocca-Ballico (Lega), priorità è rilanciare una sanità in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le priorità istituzionali della nuova amministrazione regionale figura, senza dubbio, il rilancio della sanità del Lazio. In questi anni, infatti dalla amministrazione Pd-5 Stelle abbiamo solamente assistito ad una serie interminabile di slogan e annunci, rimasti onestamente lettera morta: la verità è che il Lazio sta vivendo una pericolosa desertificazione dell'offerta sanitaria, sia a Roma, sia nei comuni della sua area metropolitana, che nelle altre quattro province laziali. Così, in una nota, Daniela Ballico e Paolo Della Rocca, candidati al consiglio regionale del Lazio nella lista della Lega, che sostiene il candidato presidente del centrodestra Francesco Rocca, in occasione delle elezioni regionali 2023. "Non a caso, il flop delle case della salute - aggiungono - è sotto gli occhi di tutti, così come il fallimento del piano a contrasto delle liste di attesa. Un quadro allarmante che, insieme al nostro candidato Francesco Rocca, abbiamo intenzione di ribaltare assicurando servizi sanitari di qualità su tutto il territorio regionale, riducendo i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche e incrementando le assunzioni di personale medico e infermieristico per allentare la pressione su nosocomi e pronto soccorsi. Inoltre, rafforzeremo le azioni di recupero delle attività di screening oncologiche, punteremo sul principio della prossimità e sulla telemedicina, e lavoreremo per contrastare la mobilità sanitaria, dove la regione presenta numeri molto negativi: obiettivo sarà fermare la grande fuga di pazienti, costretti a curarsi oltre i confini regionali a causa di una sanità, quella del Lazio, oggi non in grado di assicurare servizi e prestazioni efficaci ed efficienti", concludono.(Com)