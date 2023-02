Sindacati: assessore Urbanistica Roma, buon lavoro a nuovo segretario Cgil Di Cola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, in una nota, rivolge "un grande augurio di buon lavoro a Natale Di Cola, nuovo segretario della Cgil Roma e Lazio. Sono certo - afferma Veloccia - che farà cose importanti in questo ruolo, portando sempre avanti i valori del lavoro, della solidarietà, della giustizia sociale e del contrasto alle diseguaglianze. Ringrazio, inoltre, il segretario uscente Michele Azzola per l'impegno e il lavoro di questi anni".(Com)