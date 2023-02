Appalti: Salvini, codice è rivoluzione in positivo, deve servire a sindaci e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo codice degli appalti è una rivoluzione in positivo, che però deve servire a sindaci e imprese". Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo a margine dell'incontro con i commercialisti a Milano in cui il tema centrale è stato proprio il nuovo codice. Codice che, ha spiegato Salvini, è aperto a modifiche fino al 31 marzo. "Se ci chiedono di avere un po' di tempo in più per studiarlo approfondirlo e valorizzarlo, io mi ritengo il ministro a disposizione di sindaci e imprese, quindi ci ragioneremo e ovviamente dobbiamo ragionarci anche con l'Europa. A me interessa che i ministeri e il parlamento facciano tutto quello che devono fare nei tempi previsti. Ovviamente per passare dal vecchio al nuovo per gli uffici comunali e le imprese servirà un po' di tempo, quindi se qualcuno ha bisogno di qualche mese in più non è un problema". "Come ministero - ha evidenziato Salvini - stiamo pensando a una task force di sostegno agli uffici tecnici comunali. Prevediamo, in aiuto ai piccoli Comuni, anche l'appalto integrato, se uno non ha il geometra o l'ingegnere comunale per fare il progetto della sua rotonda o della sua scuola, sarà l'azienda che potrà fare il progetto ed eseguire i lavori. Si chiama appalto integrato e abbiamo alzato la soglia fino a 500mila euro quindi più spediti di così non potremmo andare". "Probabilmente l'Anac, l'autorità contro la corruzione, ha un ruolo rilevante ma, aggiungo io, a valle, non a monte, non in sede decisionale politica, perché altrimenti c'è qualcosa che non funziona - ha aggiunto Salvini parlando durante l'incontro -. Abbiamo inserito alcune fattispecie che in passato hanno dimostrato di funzionare. C'è l'appalto integrato per aiutare i piccoli Comuni, ad esempio, perché questi 229 articoli non arriveranno solo negli uffici tecnici di Milano e di Roma. Non puoi mettere in mano ai piccoli Comuni gli articoli dicendo 'occupatene e fai tu il progetto'. Appalto integrato significa che l'impresa può fare il progetto ovviamente sotto controllo pubblico". (Rem)