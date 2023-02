Cassino: tenta di sedurre donna, non ci riesce e le rompe naso con un pugno, arrestato 47enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha tentato di sedurre una donna e, non riuscendoci, le ha rotto il naso con un pugno. Per questo i carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano hanno arrestato un 47enne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo, sotto l'effetto di alcool, dopo aver adescato e palpeggiato nelle parti intime una sua connazionale, ha tentando di sedurla per ottenere un rapporto sessuale e, stante il diniego della donna, l'ha colpita con un pugno in pieno volto che le ha causato la frattura del naso. Grazie al repentino intervento dei militari, è stato intercettato ed arrestato.(Roma)