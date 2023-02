© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: presidente Widodo accoglie ministri Esteri Asean, su riunione incombe crisi Myanmar - Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, ha accolto oggi a Giacarta, al Merdeka Palace Hotel, i ministri degli Esteri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e il segretario generale dell’organizzazione, Kao Kim Hourn. Lo riferisce un comunicato della presidenza indonesiana. Widodo, insieme alla ministra degli Esteri, Retno Marsudi, ha dato il benvenuto a Saleumxay Kommasith (Laos), Erywan Yusof (Brunei), Prak Sokhonn (Cambogia), Zambry Abdul Kadir (Malesia), Enrique Austria Manalo (Filippine), Vivian Balakrishnan (Singapore), Don Pramudwinai (Thailandia), Bui Thanh Son (Vietnam). Il leader indonesiano ha sottolineato che con gli impegni in programma prende il via la presidenza indonesiana dell’organizzazione. I lavori sono già iniziati ieri con una riunione degli alti funzionari. Oggi si riunisce il consiglio di coordinamento e, infine, domani si terrà l’evento principale, il ritiro dei ministri degli Esteri. Nel corso degli incontri saranno discussi gli sviluppi del 40mo e 41mo vertice del 2022 e le priorità della presidenza indonesiana. Tra i ministri degli Esteri manca quello del Myanmar, da due anni sotto un governo militare in seguito al colpo di stato. A questo proposito, riferisce il quotidiano “The Straits Times”, Widodo ha ipotizzato di inviare a Naypyidaw un generale, affinché possa avviare un dialogo con la giunta al potere dal golpe. Widodo, ricordando che anche l’Indonesia ha avviato un percorso democratico dopo una dittatura militare, ritiene che l’intervento di una figura che provenga dalle forze armate potrebbe contribuire a facilitare un confronto. (segue) (Res)