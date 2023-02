© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Sharif, Paese di fronte a “sfida economica inimmaginabile”, da Fmi “filo da torcere” - Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha dichiarato che la delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in visita nel Paese sta dando del “filo da torcere” al ministro delle Finanze, Ishaq Dar, e alla sua squadra. “La nostra sfida economica in questo momento è inimmaginabile. Le condizioni che dobbiamo soddisfare sono al di là di ogni immaginazione”, ha affermato nel corso di una riunione a Peshawar, ammettendo tuttavia che il Paese non ha altra scelta che accettare le condizioni. Dopo le sue dichiarazioni la rupia è scesa al minimo storico rispetto al dollaro (278,67). Le riserve in valuta estera detenute dalla banca centrale sono anch’esse a livelli allarmanti: 3,08 miliardi di dollari il 27 gennaio. (segue) (Res)