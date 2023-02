© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- India: Corte suprema, governo risponda a istanze su blocco documentario “Bbc” su Modi - Il governo dell’India dovrà rispondere alle istanze ricevute dalla Corte suprema in merito al blocco del documentario della “Bbc” sul primo ministro, Narendra Modi, e produrre i documenti originali relativi al provvedimento preso. Lo ha stabilito oggi la massima autorità giudiziaria (un collegio formato dai giudici Sanjiv Khanna e M.M. Sundresh). La Corte ha annunciato che la prossima udienza si terrà ad aprile e non ha emesso un ordine ad interim. Il 21 gennaio il ministero dell’Informazione e della trasmissione audiovisiva ha bloccato alcuni video di YouTube e una cinquantina di tweet che diffondevano il documentario, dal titolo “India: The Modi Question”. Il ministero è intervenuto ai sensi del regolamento del 2021 sulle tecnologie informatiche (Information Technology Rules) ravvisando il rischio che il documentario potesse “minare la sovranità e l’integrità dell’India” e “avere un impatto negativo sulle relazioni amichevoli dell’India con gli Stati stranieri e anche sull’ordine pubblico all’interno del Paese”. La Corte suprema ha ricevuto sei ricorsi per “liti di pubblico interesse”, tra le quali quelle del giornalista Narasimhan Ram e dell’avvocato Prashant Bhushan, i cui tweet con link al video sono stati rimossi. (segue) (Res)