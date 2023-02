I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: atteso il 27 febbraio il prossimo briefing dell’inviato Onu al Consiglio di sicurezza - Il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, terrà un briefing al Consiglio di sicurezza il prossimo 27 febbraio per discutere degli ultimi sviluppi del fascicolo libico, prima di tenere consultazioni sulla missione, il cui mandato scadrà a ottobre 2023. Lo ha reso noto il sito web del Consiglio di sicurezza, specificando che durante il briefing verrà messa in luce l’instabilità del Paese nordafricano a livello politico, economico e di sicurezza, con particolare riferimento al processo elettorale, mentre si prevede verrà discusso un meccanismo per trovare consenso politico sul quadro costituzionale che aprirà la strada alle elezioni. (segue) (Res)