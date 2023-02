I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Tunisia: movimento islamico Ennahda chiede l'immediato rilascio del leader Larayedh - Il movimento islamico tunisino Ennahda ha chiesto che l’ex primo ministro e vice capo del movimento, Ali Larayedh, venisse “immediatamente rilasciato” dal momento che la difesa ha evidenziato “un sospetto di frode” durante il processo. Lo ha dichiarato lo stesso movimento, chiedendo “un’indagine seria”. Nei giorni scorsi, l’avvocato Samir Dilou aveva dichiarato che il caso dell’ex primo ministro "è di natura politica e relativo al periodo in cui il leader islamico era a capo del ministero dell’Interno e non ha a che fare con il suo coinvolgimento nell'invio di estremisti tunisini all'estero in focolai di tensione". La squadra di difesa aveva confermato che il fascicolo include testimonianze con “false informazioni” rispetto a quanto riportato dal Dipartimento delle frontiere. Il movimento ha confermato in un comunicato che il boicottaggio di quasi il 90 per cento dei cittadini della "farsa delle elezioni legislative può essere letto solo come un messaggio popolare chiaro ed evidente che mette fine alla legittimità del regime golpista del presidente Kais Saied , oltre che un tentativo disperato di coprire l'incapacità di gestire il Paese e lo spreco di denaro pubblico". (segue) (Res)