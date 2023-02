© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco-Spagna: Sanchez e Akhannouch rilanciano i rapporti diplomatici durante vertice a Rabat - Dopo anni di relazioni difficili e una profonda crisi diplomatica, Spagna e Marocco hanno deciso di consolidare il loro "partenariato strategico" durante il vertice che si è appena concluso con la firma di 20 accordi nella capitale del Regno Rabat. Segno dell'importanza di questo incontro, il primo di questa portata dal 2015, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, è arrivato il giorno prima, accompagnato da una decina di ministri, nonostante le critiche a Madrid contro le troppe concessioni del capo del governo al Marocco. L'obiettivo del vertice era quello di voltare pagina e potenziare gli scambi economici e commerciali tra i due Paesi, ma anche migliorare le relazioni diplomatiche, complicate negli ultimi anni dalla questione del Sahara occidentale e dalle pressioni migratorie. La visita di Sanchez non assiste tuttavia all’atteso incontro con il monarca Mohammed VI che al momento del vertice si trova in Gabon e sente il capo del governo spagnolo solo telefonicamente, invitando Sanchez a compiere “quanto prima” una visita ufficiale nel Regno “per rafforzare questa dinamica positiva”. È il consigliere del re, Omar Azziman, a fare le veci del sovrano e a presenziare al pranzo organizzato in occasione della visita di Sanchez e della sua delegazione. Il portale informativo marocchino “Medias 24” parla di “uno slancio storico nelle relazioni tra Rabat e Madrid” e ricorda come la decisione di voltare pagina nelle relazioni bilaterali stia già producendo i primi risultati con un volume degli scambi commerciali aumentato del 31 per cento nell’ultimo periodo. (Res)