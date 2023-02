I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: ministro Giustizia, denuncia senatore do Val prova piano golpista - La trama di un presunto piano di colpo di stato in Brasile denunciato dal senatore Marcos do Val mostra che era in corso la costruzione di un edificio golpista e terrorista. Lo ha detto il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino. "Mattone dopo mattone, è sempre più chiaro che era in costruzione un edificio golpista e terrorista. Sebbene incompetenti e fuori di testa, c'erano professionisti dedicati a questo lavoro. Alcuni sono già fermati, altre richieste di arresto arriveranno in futuro. Non ci sarà impunità per i banditi che hanno tentato di assassinare la Costituzione", ha scritto su Twitter. (segue) (Res)