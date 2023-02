© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula invia messaggio al parlamento appena insediato, priorità riforma tributaria - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha inviato un messaggio al parlamento elencando priorità e auspici del suo terzo mandato presidenziale. Il documento di 180 pagine evidenzia l'importanza dell'approvazione della riforma fiscale che il governo vorrebbe approvare nella prima metà dell'anno. "È nel nostro massimo interesse riorganizzare, quanto prima, la situazione fiscale del Paese in modo da poter tornare a investire nelle società brasiliane. Pertanto, ribadisco l'impegno e la volontà mia e della squadra di governo di dialogare con il parlamento in favore dell'approvazione delle misure di risanamento fiscale", si legge in un passaggio del testo. Nel messaggio Lula elenca anche altre riforme chiave come la modifica del tetto alla spesa, una nuova politica di valorizzazione del salario minimo e la riorganizzazione del sistema sindacale. In ultimo Lula afferma di voler avere un rapporto "di profondo dialogo e ricerca di convergenze" con Camera e Senato, sottolineando che il rapporto tra i Poteri deve essere armonioso e indipendente. (segue) (Res)