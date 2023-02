I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: epidemia di dengue a Santa Cruz, almeno 12 morti e 2.200 contagi nel 2023 - Il ministero della Salute della Bolivia ha lanciato l'allarme per un'epidemia di dengue in corso nel paese, che vede come epicentro la provincia di Santa Cruz. In questa regione, riferisce il Servizio sanitario dipartimentale, sono stati riportati nel 2023 già 12 decessi causati da patologie riconducibili al contagio da dengue e almeno 2200 contagi. La malattia, causata da un virus, viene trasmessa attraverso la puntura della zanzara Aedes aegypti. I sintomi principali sono febbre alta, eruzioni cutanee e dolori muscolari e articolari. Nelle forme più gravi, la dengue può causare emorragie interne a organi e tessuti e portare alla morte. (Res)