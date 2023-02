I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autonomia: Gelmini (Azione), Lep andavano definiti e finanziati prima di farla - "Qualche mese fa il governo aveva detto che i Livelli essenziali di prestazione (Lep) andavano definiti e finanziati e questo non è stato fatto". Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “L’istruzione dovrebbe rimanere fuori dall'autonomia, bisogna definire bene le materie da trasferire alle Regioni,” così come “le reti infrastrutturali ed energia non dovrebbero essere trasferite alle Regioni", ha aggiunto l'ex ministro per gli Affari regionali. L'autonomia “è prevista in Costituzione ma non è mai stata attuata, il problema non è se l'autonomia si debba o no fare, ma come farla, farla bene, senza spaccare il paese, diminuendo la burocrazia", ha ribadito Gelmini. (segue) (Rin)