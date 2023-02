I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cospito: sottosegretario Ostellari sotto scorta - Il sottosegretario alla Giustizia con delega alle carceri, Andrea Ostellari, sarà messo sotto scorta dopo le recenti tensioni legate alle proteste contro la detenzione in regime di 41 bis dell'anarchico Alfredo Cospito. La richiesta è all'attenzione dell'organismo nazionale preposto che si riunirà per deliberare il 10 febbraio, intanto in via provvisoria e fino a quella data, apprende "Agenzia Nova", il ministero ha predisposto una tutela provvisoria. (segue) (Rin)