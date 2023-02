I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autonomia: Zaia, vigilerò su percorso, c'è chi coccola idea di farla inciampare - "Questo è il sale della democrazia, il confronto. Quello che rispondo spesso ai miei cittadini è che se io fossi arrivato in regione e avessi avuto qualcuno che avesse già fatto il progetto di autonomia, oggi noi staremo qui a parlare del tagliando dell'autonomia. Probabilmente, il mio successore, chi mi succederà nei prossimi anni parlerà del tagliando. A me è stato dedicato questo periodo storico. Non vorrei piuttosto che questa preoccupazione, sia anche un po' la volontà di farla inceppare da qualche parte". Lo ha detto Luca Zaia, presidente Regione Veneto, a "24 Mattino" su Radio 24. "Per quello che mi riguarda io sarò li a vigilare - ha aggiunto -. Se poi qualcuno decide che deve crollare tutto vuol dire che la costituzione è sbagliata, ma vuol dire anche che mettiamo in discussione quello che dice il capo dello Stato". (segue) (Rin)