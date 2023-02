Ue: sottosegretaria francese Boone invoca flessibilità su aiuti di Stato e fondi comunitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una flessibilità sia per quanto riguarda gli aiuti di Stato sia per quanto riguarda i fondi dell’Unione europea. Lo ha detto la segretaria di Stato agli Affari europei francese, Laurence Boone, in audizione davanti alle commissioni Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato. “Sulle cifre pubblicate dalla Commissione Ue - 667 miliardi se ben ricordo - e il modo in cui vengono suddivise occorre essere chiari: sono aiuti richiesti dagli Stati per le loro aziende, non quelli versati. La Commissione deve autorizzarli e poi vanno riscossi”, ha specificato Boone. “Nella pratica pochi sono stati riscossi perché le procedure sono molto complesse, soprattutto per piccole e medie imprese”, ha continuato. Per quanto riguarda il Fondo di ripresa e resilienza, all'Italia spettano "220 miliardi di euro", a cui bisogna aggiungere "40 miliardi dal fondo di coesione". "E' molto denaro ma bisogna poterlo utilizzare. La flessibilità è importante", ha spiegato Boone. (Res)