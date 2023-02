Vino: sottosegretaria francese Boone, trasparenza importante per consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E importante per i consumatori europei che ci siano trasparenza e chiarezza. Lo ha detto la segretaria di Stato agli Affari europei francese, Laurence Boone, in audizione davanti alle commissioni Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato. Boone ha così risposto a una domanda in merito all’etichettatura delle bevande alcoliche, tra cui il vino, da parte dell’Irlanda, con un’avvertenza sulla loro dannosità. La segretaria ha poi aggiunto a latere che anche “l’etichettatura Nutriscore è oggetto di dibattito” ma “è apprezzata dai consumatori perché li aiuta a capire quello che consumano”. (Res)