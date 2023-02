Ucraina: sottosegretaria francese Boone, serve sforzo per punire responsabili dei crimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato un onore per l’Europa mostrare solidarietà sul piano militare, umanitario e finanziario all’Ucraina. Lo ha detto la segretaria di Stato agli Affari europei francese, Laurence Boone, in audizione davanti alle commissioni Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato. “Non può esserci impunità per i responsabili dei crimini commessi in Ucraina. Vogliamo che ci sia un sistema giudiziario che consenta di punire i responsabili. Vogliamo che tutti partecipino allo sforzo in tal senso”, ha aggiunto Boone. (Res)