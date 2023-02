Roma: Bonafoni (LcD), su Multiservizi M5s dimostra di esser progressista solo a parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'uscita dall'Aula Giulio Cesare, proprio nel momento del voto sulla delibera che rende finalmente pubblica Roma Multiservizi, il Movimento 5 stelle dimostra di esser progressista solo a parole. Così in una nota Marta Bonafoni, candidata capolista per Roma e provincia della Lista civica D'Amato presidente. "L'atto, votato ieri all'unanimità dei presenti, dopo mesi di analisi e confronto con le parti sociali, - aggiunge - ha una portata storica, come ha giustamente sottolineato l'assessora capitolina Claudia Pratelli. Di fatto, garantisce qualità delle prestazioni e dei servizi educativi integrati per una platea di oltre 60mila bambine e bambini, ragazze e ragazzi. E al contempo, riconoscendo le professionalità dei tanti operatori coinvolti, ne assicura un lavoro dignitoso e stabile. Davvero difficile capire perché il M5S abbia deciso di non partecipare ad un voto che, rendendo la Multiservizi una società in house, ribadisce come pubblico significhi servizi più efficienti e più diritti per lavoratrici e lavoratori", conclude.(Com)