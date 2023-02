Università: premiate 3 tesi di giovani talenti sulla proprietà industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauro Eccetto, presidente di Studio Torta, ha dichiarato: "Siamo molto felici di aver raggiunto il traguardo dei 10 anni per questa iniziativa. Ciò costituisce per noi motivo di orgoglio e conferma il valore di questa iniziativa, nata per stimolare la diffusione della cultura della proprietà industriale nel nostro Paese, agevolando il dialogo tra università, professionisti e imprese. Le tesi pervenute da atenei di diverse città italiane contenevano significativi spunti di riflessione. Fra queste, i tre lavori premiati affrontano alcuni dei temi più attuali nella sfera della tutela degli asset immateriali, quali quelli dell'intelligenza artificiale, della diffusione della blockchain e della valutazione e risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale, che sono oggetto di approfondimento da parte dei professionisti di Studio Torta e di crescente interesse per i nostri clienti". Per lo Studio Torta erano presenti all'evento di premiazione anche il presidente Onorario Luigi Boggio, Matteo Maccagnan e Claudio Costa. (ren)