Sindacati: Droghei (Pd), buon lavoro a Natale Di Cola, con lui inizia processo di rinnovamento

20 luglio 2021

- "Voglio fare gli auguri di buon lavoro a Natale Di Cola, eletto nuovo segretario della Cgil di Roma e del Lazio". Lo afferma in una nota la candidata del Pd alle prossime elezioni regionali del Lazio, Emanuela Droghei. "Con la sua elezione - aggiunge - inizia anche un processo di rinnovamento all'interno del mondo sindacale, processo al quale guardiamo con grande interesse. Conosco Natale da anni - conclude - e sono certa abbia il profilo giusto per guidare il sindacato nelle grandi sfide dei prossimi anni. Colgo l'occasione, infine, per ringraziare il segretario uscente Michele Azzola che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare in questi anni". (Com)