Cospito: Tirelli (Cpi), se muore, salta il 41 bis (2)

- "Già in passato lo abbiamo denunciato. Il regime detentivo andrebbe profondamente rivisto e applicato secondo i principi per cui è stato concepito: combattere le organizzazioni criminali e isolarne i capi dal loro contesto di provenienza. Il 41 bis deve essere solo un mezzo di rottura dei legami ambientali; non una punizione fisica e psicologica. E peraltro, proprio riguardo alla vicenda dell'anarchico Cospito, c'è da sottolineare il rischio che il carcere duro venga applicato in maniera estensiva non solo alle fattispecie mafiose ma a tutti i reati che, sotto la spinta dell'opinione pubblica, vengano ritenuti di particolare allarme sociale. Una deriva che di fatto trasformerebbe uno regime penitenziario di carattere eccezionale in un strumento ordinario di punizione anti costituzionale. All'isolamento deve corrispondere inoltre massima attenzione alla dignità: impedire i contatti non deve significare torturare un detenuto. Bisogna dare anzi l'opportunità ai reclusi di 'nutrire' l'anima: leggere, studiare, scrivere, ascoltare o fare musica. Il confine tra esecuzione della pena e tortura mascherata è molto sottile. Ed è stato valicato da troppo tempo", osserva ancora Tirelli. "Il tema, insomma, va oltre la posizione processuale di Cospito - conclude il presidente delle Cpi - ma attiene al rispetto dei diritti umani. In questo senso il Governo deve lavorare a una riforma più ampia anche per quel che riguarda l'ergastolo ostativo, che non può e non deve essere eliminato ma opportunamente rimodulato". (Rin)