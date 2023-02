Sport: l'Associazione della Stampa Estera premia i migliori atleti del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corrispondenti della Stampa Estera, in quest'anno fresco di successi sportivi per l'Italia, hanno votato i migliori atleti del 2022, e nei prossimi giorni consegneranno loro i rispettivi premi. Come si legge in un comunicato, a Paola Egonu, medaglia d'oro alla Volleyball Nations League, miglior opposto, bronzo al campionato mondiale, è stato assegnato dai corrispondenti esteri il premio come Miglior Atleta dell’anno per le sue eccezionali prestazioni e il suo talento straordinario. Il Premio migliore Atleta Straniero in Italia va all'unanimità a Victor James Osimhen, attaccante del Napoli e autentico protagonista del successo della squadra partenopea. Osimhen con le sue prodezze si è meritato nel 2022 anche il Premio Lega Serie A come miglior Under 2023. La ginnasta Sofia Raffaeli, la prima italiana della storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo di ginnastica ritmica e campionessa del mondo all-Round 2022. Con la sua bravura, grazia e determinazione ha meritato il premio Atleta Rivelazione dell'anno, che le verrà consegnato domani venerdì 3 Febbraio presso la sede dell’Associazione in via dell’Umiltà, a Roma. Il Premio Atleta Paralimpico 2022 andrà a Giacomo Bertagnoli, medaglia d'oro ai Mondiali di Lillehammer 2021/2022, Slalom Gigante e Medaglia d'Argento Slalom Speciale e nel parallelo, nonché portabandiera alla Cerimonia di apertura ai XIII Giochi Paralimpici di Pechino 2022, vince 4 medaglie, Oro nello Slalom Speciale e nella Supercombinate e Argento nel Supergigante e Slalom Gigante. (segue) (Res)