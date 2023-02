Sport: l'Associazione della Stampa Estera premia i migliori atleti del 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Premio Sportivo per la Carriera va al grande Nicola Pietrangeli, considerato uno dei migliori tennisti italiani di sempre, per la sua eccezionale carriera e per il suo prestigioso curriculum internazionale. Ed infine il Premio Speciale Stampa Estera viene attribuito a José Mourinho, allenatore dell'As Roma, per la sua straordinaria impresa di aver fatto vincere all’Italia due coppe europee in 12 anni della sua carriera. José Mourinho ha vinto con Inter Uefa Champions League nel 2010, e quest'anno con la As Roma ha vinto Uefa Conference League. Questa coppa è la seconda coppa europea per l’As Roma dopo quella del 1961. Il Premio sportivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia nasce trent’anni fa, quando per la prima volta nel ’91 furono assegnati i premi al miglior atleta dell’anno, miglior atleta straniero in Italia e il premio per la carriera. Fra i vincitori del passato, ricordiamo grandi nomi come Debora Compagnoni, Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane e Dino Zoff, Roberto Mancini, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimovic. (Res)