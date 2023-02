Cermis: Mattarella, sicurezza e difesa devono tutelare vita dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le conclusioni processuali" sulla tragedia del Cermis "sono state condizionate dai limiti imposti dalle convenzioni internazionali in essere. Nonostante omissioni e ritardi, è stato tuttavia ricomposto un quadro veritiero delle responsabilità e delle circostanze che hanno prodotto la strage. Così come si è imposta una revisione delle regole che presiedono il volo degli aerei militari sui territori abitati". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 25mo anniversario del tragico incidente. "Quanto è accaduto non sarebbe mai dovuto accadere. È responsabilità delle istituzioni eliminare anche il minimo rischio che incidenti di simile natura possano avvenire. La sicurezza e l’idea stessa di difesa cominciano dal rispetto e dalla tutela della vita dei cittadini", ha concluso il capo dello Stato.(Rin)