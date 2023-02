Kenya: omicidio avvocato Kimani, ex agente condannato alla pena capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale del Kenya ha condannato a morte un ex agente per l'uccisione di un noto avvocato per i diritti umani e di altre due persone, omicidio avvenuto nel 2016. Come riferito dal quotidiano "The Star", l'agente Fredrick Leliman era il principale sospettato dell'omicidio del legale, Willie Kimani, di un suo cliente Josephat Mwendwa e del tassista Joseph Muiruri, scomparsi il 22 giugno del 2016 prima che i loro corpi fossero recuperati l'1 luglio dello stesso anno nel fiume Ol-Donyo Sabuk. Nella sentenza pronunciata ieri, il giudice Jessie Lessit ha condannato a morte Leliman sostenendo che l'agente avesse violato il giuramento di proteggere vite umane, mentre altri due complici, Stepehen Cheburet e Sylvia Wanjiku sono stati condannati rispettivamente a 30 e 24 anni di carcere. "Un agente di polizia che era stato assunto e pagato con fondi pubblici per proteggere vite e proteggere (persone) ha agito in flagrante abuso del suo ufficio e in contrasto con i doveri e le responsabilità per cui era stato assunto", ha dichiarato il giudice, che ha definito "danni collaterali" le morti del cliente e del tassista. "Il primo accusato, che provava rancore per il defunto Mwendwa, ha catturato e ucciso anche il defunto Kimani e il defunto Muiruri senza preoccuparsi delle loro vite e del fatto che non gli avevano fatto nulla per meritare quest'azione", ha aggiunto Lessit, che ha inoltre condannato a 20 anni di carcere l'informatore della polizia Peter Ngugi. Di norma il Kenya non esegue condanne a morte, anche se il verdetto è consentito dalla legge.(Res)