Argentina: inflazione, Banca centrale emette banconota da 2mila pesos

- La Banca centrale (Bc) dell'Argentina ha approvato l'emissione di una nuova banconota da 2mila pesos (circa 10 euro). Lo riferisce l'autorità monetaria in una nota, in cui indica che la distribuzione inizierà nella seconda metà di quest'anno. La banconota con il valore più alto attualmente in circolazione è di mille pesos. Valore che ha perso potere d'acquisto a causa dell'elevata inflazione nel paese. L'indice dei prezzi al consumo nel paese sudamericano ha chiuso il 2022 al 94,8 per cento. Si tratta dell'inflazione più alta registrata dall'ottobre 1991, quando il tasso annuo fu del 102,4 per cento. A novembre, il ministero dell'Economia argentino ha annunciato il congelamento dei prezzi di oltre 1.700 prodotti essenziali. La misura fa parte del programma "prezzi equi" ed è in vigore fino a marzo per cercare di contenere l'avanzata dell'inflazione e controllare l'uscita di dollari dal Paese.(Abu)