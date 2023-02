Ue: Michel a Kiev per vertice Ue-Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si trova oggi a Kiev per partecipare al vertice Ue-Ucraina di oggi. Nel summit, in cui parteciperà assieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sarà discusso anche il processo di adesione all'Ue dell'Ucraina. Lo ha reso noto lo stesso Michel attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter. "Di nuovo a Kiev per il vertice Ue-Ucraina con Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen e Josep Borrell. La nostra determinazione non verrà meno. Vi sosterremo in ogni momento del vostro cammino verso l'Ue", si legge nel messaggio di Charles Michel. (Beb)