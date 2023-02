Libano: nuovi silos a Beirut saranno costruiti accanto a quelli distrutti nell'esplosione del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre costruire nuovi silos nel porto di Beirut "accanto a quelli distrutti" il 4 agosto 2020 dall'esplosione di diverse centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio, stoccate senza alcuna misura di sicurezza in un hangar. Lo hanno annunciato i ministri uscenti dell'Economia, Amine Salam, e dei Lavori pubblici, Ali Hamiyé, al termine di un incontro tenutosi presso il dicastero dell'Economia dedicato alla costruzione dei silos nella capitale e nella città di Tripoli (nel Libano settentrionale). Sono state completate, in particolare, le specifiche per la realizzazione dei silos per il porto di Tripoli su un'area di 36 mila metri quadrati, mentre lunedì 6 febbraio verrà indetta la gara per coinvolgere il settore privato. In base ai dati disponibili, il fabbisogno di stoccaggio di grano è pari a 360.000 tonnellate così ripartite: 120.000 tonnellate al porto di Beirut; altre 120.000 tonnellate al porto di Tripoli; 120.000 tonnellate al porto di Tripoli per rifornire la Valle della Bekaa. Quanto ai nuovi silos nel porto di Beirut, questi occuperanno un'area di 25 mila metri quadrati e saranno costruiti parallelamente a ciò che resta di quelli semi-distrutti dall'esplosione del 2020. Il costo dei due progetti, per Beirut e Tripoli, supererà i 20 milioni di dollari circa. (Lib)