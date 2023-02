Ostia: Fabrizio Vallo aveva un spranga, non si esclude la lite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva una spranga in mano l’uomo ucciso questa notte in via del Sommergibile ad Ostia. Fabrizio Vallo, il pregiudicato trovato morto nell’androne del palazzo in cui abitava in via del Sommergibile, secondo quanto appende “Agenzia Nova”, pensava di non essersi fatto trovare impreparato dal killer anche se la sua arma, una sorta di bastone, non gli è servita a difendersi dai colpi di pistola. Un aspetto che farebbe escludere l’ipotesi dell’agguato e darebbe maggiore spesso all’ipotesi di una lite finita in omicidio. I carabinieri di Ostia non escludono nessuna pista da quella conduce alla criminalità organizzata a quella della lite.(Rer)