Ucraina: Procura generale accusa fondatore gruppo Wagner di crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del procuratore generale ucraino ha accusato il fondatore della compagnia di mercenari russi Wagner, Evgenij Prigozhin, di crimini di guerra contro l'Ucraina. Lo ha affermato su Facebook il procuratore generale di Kiev, Andriy Kostin. "Il fondatore di questa compagnia è direttamente responsabile di migliaia di crimini di guerra. Riconosce apertamente il suo ruolo nella guerra contro l'Ucraina e, con il permesso del Cremlino, recluta migliaia di prigionieri. Precedentemente condannato per rapina, oggi è un eroe della Russia", ha scritto Kostin. Inoltre, il procuratore generale ha sottolineato che i mercenari Wagner, inclusi quelli che sono fuggiti all'estero, non potranno evadere la responsabilità per i crimini contro l'Ucraina. (Kiu)