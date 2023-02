Sindacati: Borzì (Acli Roma), auguri a Natale Di Cola, disponibili a rafforzare collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Tanti auguri di buon lavoro, a nome personale e di tutto il sistema Acli Roma, al nuovo segretario della Cgil Roma e Lazio, Natale Di Cola, e un sentito ringraziamento a Michele Azzola, che saluto con amicizia, per il percorso di collaborazione compiuto in questi anni". Lo afferma in una nota la presidente delle Acli di Roma e provincia, Lidia Borzì. "Con la Cgil di Roma e Lazio - aggiunge - c'è una vicinanza e una grammatica comune su tanti temi, da quello del lavoro dignitoso a quello della solidarietà, dalla lotta alle diseguaglianze alla promozione della pace. Proprio per questo, siamo certi che la nostra proficua collaborazione possa proseguire con rinnovato slancio anche con Natale Di Cola". (Com)