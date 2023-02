Roma: controlli anti droga, due arresti tra Casalotti e Saxa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 28enne romano e un 37enne straniero sono stati arrestati a Roma per detenzione ai fini di spaccio. Durante un controllo, i carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno notato una persona che stava effettuando strani movimenti con la propria autovettura nei pressi di piazza Saxa Rubra. Insospettiti i militari hanno proceduto al controllo: l'uomo alla guida ha subito mostrato una certa insofferenza al controllo e a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di dieci grammi di cocaina suddivisa in otto dosi e 2,5 grammi di hashish, pronti per essere spacciati. Nel corso della stessa serata, i carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno controllato un soggetto di 37 anni che era stato notato aggirarsi in strada, a piedi, con fare sospetto. La perquisizione personale sul posto e la successiva presso il domicilio dell’indagato, ha permesso ai carabinieri di rinvenire 1 kg di hashish diviso in dieci panetti e 200 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la somma in contante di 980 euro, ritenuta provento di pregressa attività illecita. La droga e il materiale sono stati sequestrati. Condotti entrambi presso le aule di piazzale Clodio, i loro arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Roma. (Rer)